Spiegel: Гендиректор жилищной компании в ФРГ заявил, что не может гарантировать своим клиентам тепло в квартирах

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2 мая 2022, 18:26 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Гендиректор одной из крупнейшей жилищных компаний в Германии Рольф Бух заявил, что не может гарантировать своим клиентам тепло в квартирах будущей зимой. Рольф Бух предполагает, что из-за высоких цен на энергоресурсы многие жители ФРГ столкнутся с серьезными дополнительными расходами на оплату отопления жилья.

По информации гендиректора жилищной компании, для некоторых съемщиков жилья расходы за тепло могут достигнуть суммы, равной двухмесячной арендной платы.

Рольф Бух обеспокоен энергетическим кризисом из-за ситуации на Украине. Он уверен, что ожидается серия подорожаний.

Бух сообщил, что политики разных европейских стран определяют, что в случае возникновения дефицита газоснабжения частные потребители будут отключены в последнюю очередь. Специалисты пока не представляют, что может произойти в случае, если, например, давление в сети упадет.

Он подчеркнул, что Германия не сможет быстро уйти от поставок российского газа.