Премьер Грузии Гарибашвили передал ответы на первую часть анкеты, необходимой для вступления в Евросоюз

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили передал ответы на первую часть анкеты-опросника для получения статуса кандидата на членство в Европейском союзе.
Документ передан главе представительства ЕС в Тбилиси Карлу Харцелю. В администрации правительства Грузии сообщили, правительство и все соответствующие ведомства ведут активную +работу по заполнению второй, отраслевой части анкета. Эта часть анкеты включает 33 главы и до 2300 вопросов.
Ираклий Гарибашвили сообщил, что планируется передать Евросоюзу вторую часть опросника до 13 мая.
По информации грузинских властей, после получения заполненного опросника Еврокомиссия приступит к подготовке отчета с оценками, после этого ЕК представит в Совет Евросоюза. Решение по возможному вступлению Грузии в Евросоюз ожидается к концу июня.
Анкеты с вопросами для получения статуса кандидата на членство в ЕС Грузия и Молдавия получили 11 апреля, Украина — двумя днями ранее.
Президент Украины Владимир Зеленский уже в середине апреля передал главе представительства ЕС на Украине Матти Маасикасу заполненную анкету-опросник.