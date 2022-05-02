Премьер Грузии Гарибашвили передал ответы на первую часть анкеты, необходимой для вступления в Евросоюз

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2 мая 2022, 17:49 Источник: РБК

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили, фото: Goncalo Silva/globallookpress.com

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили передал ответы на первую часть анкеты-опросника для получения статуса кандидата на членство в Европейском союзе.

Документ передан главе представительства ЕС в Тбилиси Карлу Харцелю. В администрации правительства Грузии сообщили, правительство и все соответствующие ведомства ведут активную +работу по заполнению второй, отраслевой части анкета. Эта часть анкеты включает 33 главы и до 2300 вопросов.

Ираклий Гарибашвили сообщил, что планируется передать Евросоюзу вторую часть опросника до 13 мая.

По информации грузинских властей, после получения заполненного опросника Еврокомиссия приступит к подготовке отчета с оценками, после этого ЕК представит в Совет Евросоюза. Решение по возможному вступлению Грузии в Евросоюз ожидается к концу июня.

Анкеты с вопросами для получения статуса кандидата на членство в ЕС Грузия и Молдавия получили 11 апреля, Украина — двумя днями ранее.

Президент Украины Владимир Зеленский уже в середине апреля передал главе представительства ЕС на Украине Матти Маасикасу заполненную анкету-опросник.