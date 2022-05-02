Петр Порошенко обвинил патриарха Кирилла в участии «в военных преступлениях и геноциде украинцев»

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2 мая 2022, 17:09

Фото: globallookpress.com

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс уже заявлял о «незаконности» принадлежности церквей Виленской епархии к РПЦ. Позже глава литовского МИДа Габриэлюс Ландсбергис рекомендовал Евросоюзу ввести санкции в отношении патриарха Кирилла из-за его поддержки властей РФ. Экс-президент Украины зашёл ещё дальше.



Петр Порошенко в своем видеообращении обвинил патриарха Кирилла в участии «в военных преступлениях и геноциде украинцев» и призвал «применить санкции против РПЦ как организации – пособника терроризма и соучастника геноцида, а также против ее предстоятеля – Владимира Гундяева (мирское имя патриарха Кирилла).



Порошенко заявил, что у него есть «показания, журналистские расследования, доказательства о непосредственном участии РПЦ в депортации украинских граждан в Россию, принудительном размещении их на территории своих приходов и препятствии выезду украинских граждан в третьи страны или возвращении в Украину».



«Сегодня есть все основания наложить арест на имущество и счета РПЦ и ее руководства, которые находятся за пределами РФ, и предусмотреть механизм направления их для покрытия расходов на восстановление Украины», – считает Порошенко.



Известно, что его призыв прозвучал после заявления депутатов Верховной рады о том, что они не будут рассматривать законопроекты о запрете Украинской православной церкви Московского патриархата, «пока действует военное положение».



На ситуацию отреагировал в своем Telegram-канале Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата:



«Мощный поток однообразных сведений, льющийся из западных СМИ и соцсетей, поражает синхронностью подачи. Примечательны не только трактовка и оценка зачастую непроверенных, а нередко и элементарно подтасованных фактов, но и то, какой широкий круг тем в принципе выпадает из внимания «независимой» западной прессы и попросту замалчивается».



Ранее Легойда утверждал, что на Западе намеренно не замечают «ни молитв церкви о мире на Украине, ни беспрецедентный по своим масштабам сбор гуманитарной помощи и церковную помощь беженцам».



«А ведь все это делается по благословению предстоятеля Русской церкви и при его непосредственном участии», – подчеркнул представитель РПЦ.



