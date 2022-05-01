В столице КНР ещё больше ужесточают ограничения на фоне пандемии

Китай продолжает придерживаться политики «нулевой терпимости» к коронавирусу. Аналитики ещё ранее предполагали, что правительство Си Цзиньпина пойдёт на ужесточение «антиковидных» мер, и обсуждали вероятность тотального локдауна в столице. Похоже, что все ранее прозвучавшие прогнозы воплощаются в реальность. На фоне пандемии и вспышки африканского «омикрона» меры противодействия вирусу стали усиливаться.
На майские праздники в столице КНР будет жёсткий карантин. ПЦР-тесты теперь надо сдавать каждые двое суток. Рестораны и кафе в праздничные дни с 1 по 4 мая будут работать только на вынос. Также будут активны варианты с доставкой еды на дом. Но сами заведения посещать запрещено. На рабочем месте у сотрудников общепита усилится контроль за соблюдением мер безопасности. Обязательны – регулярная дезинфекция, ношение масок и социальная дистанция.
Обычно в майские праздники на улицах Пекина полно народу. Но в этот раз парки и другие достопримечательности должны ограничить поток людей до 50%. Правоохранители будут тщательно следить за выполнением всех обязательств. Народ недоволен столь жёсткими мерами и опасается Шанхайской ситуации, но правительство сообщило, что не станет сбавлять темпов «политики локдауна». Напротив, после 5 мая возможны ещё более строгие ограничения.
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