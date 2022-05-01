Немцы раскритиковали главу Минфина ФРГ за заявление об отказе от российского газа

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1 мая 2022, 12:31 Источник: Радио Sputnik

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Под постом министра финансов ФРГ Кристиана Линднера пользователи Twitter* раскритиковали его за отказ от закупок российского газа, сообщает радио Sputnik.

Линднер на своей странице в социальных сетях заявил, что Берлин не собирается платить за российский газ в рублях даже в будущем. Также он добавил, что ФРГ стремится к сепарации от энергоресурсов РФ и предпринимает меры для энергетической независимости.

Читатели его блога в Twitter призвали министра финансов «одуматься» и пересмотреть своё решение.

Например, пользователь Ulrich von Spannenberg призвал правительство информировать граждан не только о решениях, но и о последствий этих решений для населения: «В таком случае объективно и правдиво проинформируйте людей о последствиях для большинства из них, а после снова спросите их, что они думают о вас и ваших мерах?».

Bonn0759 отметил лицемерие властей, когда они покупают тот же российский газ, но у других стран: «Вы, вероятно, скоро будете покупать газ на Украине. Они хоть и получают тот же газ из России, но ведь Украина – «хороший парень», и все будет нормально», – отметил Bonn0759.

«Когда ваш сладкий сон закончится, я надеюсь, что именно в этот момент Путин отключит газ, чтобы вы могли в полной мере насладиться суровой реальностью! Непонятно только, зачем вам нужно представлять нашу страну как какого-то хулигана в спортзале», – заявил пользователь под ником Thomas.

*Twitter — организация, заблокированная на территории РФ.