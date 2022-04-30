Победителя Уимблдона теннисиста Бориса Беккера посадили в тюрьму за сокрытие имущества

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30 апреля 2022, 18:14 Александр Крохмаль, Журналист Источник: sportrbc.ru

Фото: pixabay.com

Бывший немецкий теннисист и настоящая легенда спорта получил 2 года и шесть месяцев лишения свободы.

Как оказалось, он скрыл имущество на миллионы евро после признания банкротом 5 лет назад. Ещё ранее Борис Беккер был признан судом присяжных виновным по четырём обвинениям в нарушении закона о финансовой несостоятельности. Уже в начале апреля 2022 года присяжные Королевского суда Саутуарка оправдали 54-летнего теннисиста по 20-ти пунктам обвинения. Но при этом, его признали виновным в передаче собственности стоимостью 427 тысяч евро девяти людям, и в том числе его бывшим жёнам.

Также горе-спортсмена уличили в укрывании сведений о владении виллой в Германии стоимостью более 2-х миллионов евро и акциями компании Breaking Data Corp. Помимо всего прочего, он сократил ссуды в размере 825 тысяч евро от банка в Лихтенштейне. Беккеру грозило до 7 лет лишения свободы, но в итоге дело дошло до меньшего срока. Напомним, что за свою карьеру теннисист завоевал 49 титулов в одиночном разряде. Он является двукратным обладателем Кубка Дэвиса и олимпийским чемпионом 1992 года в парном разряде. В 2003 году его включали в Международный зал теннисной славы.