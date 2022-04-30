Премьер Виргинских островов задержан в Майами из-за наркотиков

Аргументы Недели → В мире 13+

30 апреля 2022, 13:53 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Премьер-министр Виргинских островов, принадлежащих Британии, рискует испортить себе жизнь до самого её окончания. Позавчера вечером политик БВО Эндрю Фахи был задержан в аэропорту Майами. Он полагал, что встречается с представителями наркодилерского картеля Синалоа, которым он обещал помочь провести через свою страну в США несколько тонн кокаина. Обещанные ему за помощь 700 тыс. долларов конечно же доставили. Но это сделали совсем не наркодилеры, а представители спецслужб Соединённых Штатов. Они же и задержали премьера Фахи вместе с директором портов БВО Олеанвин Мейнард, являвшейся соучастницей преступления. Чуть позже был задержан и сын Мейнард, Кадим. Обвинения были аналогичными.

О задержании горе-премьера американские власти уведомили британских коллег. Те сообщили об этом губернатору Виргинских островов, Джону Рэнкину. Он уже сделал заявление для всех своих подопечных, призвав соблюдать спокойствие и не нервничать. Но на самом деле событие действительно шокировало общественность. Ведь скандал с наркотиками возник не то, чтобы в правительственном секторе, а завёл на самый верх, к высшим инстанциям власти. Тем более, что премьер БВО всегда пользовался популярностью в народе. Никто не мог подумать, что он окажется замешанным в настоящей мафиозной схеме. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что «потрясена столь серьёзными обвинениями в адрес Фахи». Британские власти готовы провести своё расследование.

Губернатор Рэнкин скоро проведёт экстренное заседание, на котором обсудит все дальнейшие вопросы в разрешении данной ситуации. В отсутствие премьера Фахи, его обязанности достанутся заместителю политика, Наталио Уитли.