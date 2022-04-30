Глава Белоруссии Лукашенко: Минск останется привержен целям ООН

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30 апреля 2022, 10:45 Источник: РИА Новости

Kremlin Pool/Globallookpress.com

Президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко заявил, что Минск остаётся приверженным целям ООН, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы белорусского государства.

Александр Лукашенко поздравил генсека ООН Антониу Гуттериша с днём рождения и заявил, что Белоруссия останется «приверженной целям деятельности организации», решительно действуя в вопросах мира и безопасности. Президент Белоруссии отметил, что ценит сотрудничество стран-членов на основе взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела.

Также глава республики выразил надежду, что Организации Объединенных Наций сможет восстановить статус ведущей мировой организации.