Сергей Лавров: спецоперация Вооруженных сил РФ на Украине будет завершена, как только ее цели будут реализованы

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29 апреля 2022, 22:11

Сергей Лавров, фото: MFA Russia/globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу заявил, что специальная военная операция российской армии на Украине будет завершена, когда поставленные перед ней цели будут реализованы и достигнуты.

Глава МИД РФ проинформировал о сроках завершения спецоперации в интервью телеканалу «Аль-Арабия».

На вопрос интервьюера об итоговой цели на востоке Украины, кроме того, что было объявлено как защита самопровозглашенных ДНР и ЛНР, Лавров подтвердил, что цель России защитить эти две республики, которые были под ударами украинского режима в течение долгих восьми лет.

Глава МИД РФ напомнил, что в 2014 г.на Украине произошел государственный переворот. Жители Донбасса стали жертвами украинской агрессии. За этот период много преступлений было совершено украинским режимом. Убито 13 тысяч мирных граждан, разрушена инфраструктура.

Лавров отметил, что цель операции России была объявлена открыто президентом Владимиром Путиным 24 февраля – защитить две республики Донбасса и убедиться, что никакая угроза не будет исходить от украинской территории для безопасности этих людей и для безопасности РФ.