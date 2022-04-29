Нидерланды направят на Украину военных следователей, судмедэкспертов для расследования преступлений на Украине

Аргументы Недели → В мире 13+

29 апреля 2022, 20:00 Источник: ТАСС

Pavlo_bagmutukrinform/globallookpress.com

Нидерланды направят в Киев военных следователей, судебно-медицинских экспертов, специалистов по работе с взрывчатыми веществами, медиков и переводчиков для расследования преступлений на Украине.

Правительство Нидерландов в пятницу сообщило, что группа экспертов, направляемых на две недели на Украину для сбора доказательств военных преступлений, будет состоять из 30 человек. В основном в группу входят следователи из военной полиции.

По данным властей Нидерландов, следственная группа начнет работу в начале мая. Свою работу они будут вести в различных местах в районе Киева.

Европейские эксперты будут действовать под флагом Международного уголовного суда и передавать данному органу всю добытую специалистами информацию.