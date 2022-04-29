Приднестровье испытывает дефицит в медикаментах

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29 апреля 2022, 19:07

Предприниматели Приднестровья бьют тревогу. Они направили петицию в адрес президента Молдовы Майе Санду с просьбой изменить ограничительную политику в отношении экономических агентов непризнанного региона.



Авторы послания обращают внимание на то, что Молдова в одностороннем порядке ввела ограничения на ввоз ряда жизненно важных товаров на территорию Приднестровья. Среди них медикаменты, продукты питания, средства для защиты растений. Помимо этого власти страны распорядились закрыть пропускные пункты между Приднестровьем и Украиной.



Результатом стал длительный простой транспорта на молдавской границе. Как следствие, представители бизнеса Приднестровья вынуждены терпеть значительные убытки, уже сейчас негативно сказывающиеся на их деятельности. В свою очередь население не получает набор товаров первой необходимости.



В кризисной ситуации также оказался расположенный в Приднестровье Молдавский металлургический завод. Вследствие решений парламента и правительства страны введён запрет на поставку лома на предприятие. Многотысячный коллектив предприятия остался без работы и средств к существованию.



Ко всем описанным трудностям добавляется и банковская блокада. Усложнены расчёты между Приднестровьем и многими другими странами, включая саму Молдавию.