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29 апреля 2022, 18:02 Источник: Свободная пресса

Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Политолог Владимир Корнилов подозревает, что у президента Украины Владимира Зеленского и у многих его соратников кроме украинских имеются паспорта других государств.

Корнилов прокомментировал заявление лишенного мандата депутата Верховной рады за свою пророссийскую позицию Ильи Кивы о том, что Зеленский и представители офиса президента Украины вместе со своими семьями получили подданными Великобритании как гарантии своей безопасности. В этом им помог британский премьер Борис Джонсон.

По мнению Владимира Корнилова, этот факт имеет место быть, так как Зеленского есть недвижимость в Лондоне, то он имеет право быть там как минимум резидентом, - пишет «Свободная пресса».

Эксперт отметил, что для украинских политиков иметь паспорта нескольких государств помимо украинского стало традицией. Давид Арахамия не скрывает, что у него множественные гражданства. У спонсора Зеленского Игоря Коломойского, как минимум, три паспорта. Все они думают о запасных аэродромах, а Зеленский — в первую очередь.

При этом, как считает Корнилов, лидеры киевского режима не готовы к поражению. «Хозяева им велят сражаться "до последнего украинца". Но то, что они готовы бежать как крысы с тонущего корабля — это факт», — уверен политолог.