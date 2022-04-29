В Киеве во время обстрела погибла журналистка «Радио Свобода»* Вера Гирич

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29 апреля 2022, 17:04 Источник: РБК

Вера Гирич, фото из соцсети

В Киеве во время обстрела погибла журналистка и продюсер украинского бюро «Радио Свобода» ( внесено Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов) Вера Гирич. Гирич работала в редакции «Радио Свобода» с февраля 2018 года.

24 февраля Владимир Путин объявил начало специальной военной операции на Украине с целью «демилитаризации» и «денацификации» этой страны. Минобороны РФ заявляло, что наносит удары только по военным объектам.

На Украине в марте погибли два журналиста - журналист американского издания Time Брент Рено под Киевом, во время обстрела в Киеве погибла журналистка The Insider (издание признано СМИ- иноагентом) Оксана Баулина. Ранены два американских журналиста.