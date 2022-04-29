Бывший депутат Рады Килинкаров по срокам спецоперации на Украине: к осени выйдем на какое-то решение

Бывший депутат украинской Рады от Коммунистической партии Украины Спиридон Килинкаров выразил мнение, сколько по времени продолжится спецоперация на Украине. Украинский политик считает, что до конца года станет понятно, к чему все это идет.
Килинкаров считает, что это не затяжной конфликт на десятилетия, хотя, без сомнений, последствия этого конфликта будут. Бывший депутат Верховной Рады Украины сказал в беседе с Общественной службой новостей: "Такой горячей фазы с атаками—ракетами-танками-пушками я бы не ожидал". Он думает и надеется, что где-то к осени появится какое-то решение.
Спиридон Килинкаров рассказал, что изначально была идея все бывшие республики Советского Союза перенаправить на подрыв экономики Российской Федерации и втянуть их в прямой конфликт с Украиной. Но, как отметил экс-нардеп, "ничего не вышло, осталась одна Украина".