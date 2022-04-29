Бывший депутат Рады Килинкаров по срокам спецоперации на Украине: к осени выйдем на какое-то решение

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29 апреля 2022, 16:21

Спиридон Килинкаров, кадр ТВ

Бывший депутат украинской Рады от Коммунистической партии Украины Спиридон Килинкаров выразил мнение, сколько по времени продолжится спецоперация на Украине. Украинский политик считает, что до конца года станет понятно, к чему все это идет.

Килинкаров считает, что это не затяжной конфликт на десятилетия, хотя, без сомнений, последствия этого конфликта будут. Бывший депутат Верховной Рады Украины сказал в беседе с Общественной службой новостей: "Такой горячей фазы с атаками—ракетами-танками-пушками я бы не ожидал". Он думает и надеется, что где-то к осени появится какое-то решение.

Спиридон Килинкаров рассказал, что изначально была идея все бывшие республики Советского Союза перенаправить на подрыв экономики Российской Федерации и втянуть их в прямой конфликт с Украиной. Но, как отметил экс-нардеп, "ничего не вышло, осталась одна Украина".