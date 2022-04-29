В Италии создали робота, который ваяет скульптуры

Рука-робот за считанные часы высекает из мрамора произведения, на которые у мастеров уходили годы. Изготовили её в Италии почитатели искусства Джакомо Массари и Филиппо Тинколини из компании Robotor.
Робот создает скульптуры из мрамора по заданной компьютерной модели с помощью гипертехнологичного алмазного наконечника. Причем делает он это очень быстро. Так, если на создание своих произведений скульптор Антонио Канова тратил около 5 лет, то роботу на изготовление реплики понадобится всего 27 часов. После этого мастеру остается лишь нанести последние штрихи.
Интересно, что люди-скульпторы отнеслись к своему «конкуренту» довольно скептически. Они считают, что бездушный робот не способен создать «живую скульптуру».
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