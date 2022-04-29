Депутат Бессараб поддержала идею об открытии филиалов российских вузов на освобожденных территориях

Аргументы Недели → В мире 13+

29 апреля 2022, 10:15

студенты, pixabay.com

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала идею об открытии на освобожденных территориях Украины филиалов ведущих вузов Российской Федерации.

Ранее с таким предложением выступил депутат Государственной думы Борис Чернышов.

Светлана Бессараб в беседе с RT уточнила, что идея об открытии филиалов российских вузов на освобожденных территориях Украины является хорошей, поскольку у молодых людей в Донбассе долгое время не было выбора, куда поступать после школы.

Депутат отметила, что весь мир не признавал право молодежи в ДНР и ЛНР жить и учиться, поскольку жителей республик все считали сепаратистами.