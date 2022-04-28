Минобороны РФ: украинские боевики разместили тяжелое оружие в Харькове и Одессе в школах и жилых домах

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28 апреля 2022, 22:11

Михаил Мизинцев, MOD Russia/Twitter.com

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что боевики украинских националистических батальонов продолжают с особой жестокостью и изощренностью отрабатывать методики нацистов прошлого века, в том числе прикрываются мирными жителями как "живым щитом".

По данным российского оборонного ведомства, украинские националисты в Харькове и Одессе разместили тяжелое вооружение и оборудовали огневые позиции в школах и жилых домах.

Мизинцев назвал адреса: в Харькове оборудованы огневые позиции националистов в жилых домах на улицах Академика Павлова и Кричевского, в гимназии № 14, школах № 73 и 145, в лицее № 161, в Одессе - в домах на улице Радостной и в Ковровом переулке, в здании школы № 40.