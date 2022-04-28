Спикер министра-координатора спецслужб Польши Жарин назвал «ложными» заявления о подготовке аннексии части Украины

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28 апреля 2022, 20:19 Источник: РИА Новости

Спикер министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин назвал "ложной" информацию о подготовке аннексии западной Украины. Официальный представитель министра назвал целью распространения таких сообщений подрыв сотрудничества Польши и Украины. Об этом Станислав Жарин написал в Твиттер.

Польские власти, объявившие 28 апреля о планах масштабных военных учений в мае, опровергают, что собираются установить военно-политический контроль над западными областями Украины.

Директор СВР Сергей Нарышкин у Службы имеются сведения, что американские и польские власти прорабатывают планы установления военно-политического контроля Польши над "своими историческими владениями" на Украине. Нарышкин отметил, что, по сути, речь идет о попытке повторить историческую для Польши "сделку" после Первой мировой войны.

Вскоре после заявления Нарышкина в Варшаве объявили о крупных учениях и масштабной переброске военной техники на севере и востоке Польши, предупредив, что с 1 мая до конца месяца военные колонны можно будет встретить на автомагистралях, скоростных дорогах, а также на дорогах местного значения.