Разговор украинского Гордона с украинским военным экспертом Ждановым выявил большие смысловые пробелы

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28 апреля 2022, 19:34

Гордон и Жданов/ стоп-кадр из видеоролика интервью

В одном из недавних эфиров украинского пропагандиста Дмитрия Гордона случился смысловой казус. Да такой, что сами ведущий и гость умудрились его «не заметить». Эфир был с киевским военным экспертом и историком Олегом Ждановым.

Первая часть их беседы была посвящена идее бомбардировки Крымского моста украинскими «защитниками». Гордон не услышал от эксперта ничего утешительного, кроме того, что огневая мощь Киева до переправы не достигнет. Артиллерия на такие расстояния не попадёт, а диверсионные группы не смогут доставить к мосту нужное количество взрывчатки.

Не высокого мнения эксперт и о перспективах усиления арсенала. По словам Жданова, есть у Киева десяток разработок, но, к сожалению, ни одна из них не реализована и не имеет перспектив воплотиться в реальность.

Вторая часть вообще стала казусом.

Приведём цитату Жданова: «Ещё Ярослав Мудрый выгнал Ивана Калиту за неуплату налогов, и тот на задворках Киевской Руси основал Московию. А потом Юрий Долгорукий построил первый Кремль». Не будем касаться мнения эксперта-историка о двусмысленном отношении к русско-украинским отношениям в прошлом и сейчас, но небольшое историческое уточнение позволим себе.

Специально для украинских пропагандистов и историков сообщаем: Ярослав Мудрый − умер в 1054 году; Иван Калита − умер в 1340 году; Юрий Долгорукий − умер в 1157 году. Теперь всё. Всё, что надо знать об уровне подготовки журналистов и военных экспертов на Украине.