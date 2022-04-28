Ярош признал за ВСУ обстрел Херсона: «если нужно, то будем его обстреливать»

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28 апреля 2022, 19:14

Дмитрий Ярош, боевик-экстремист, политик Украины/ из открытых источников

Экстремисты Украины поочерёдно признали, что сильный обстрел Херсона устроили ВСУ. Отметился сперва с признаниями создатель запрещённого террористического в РФ формирования «Азов» Андрей Билецкий. А вслед за ним откровенничать взялся и создатель запрещённого экстремистского «Правого сектора» Дмитрий Ярош.

Он написал в своих соцсетях по поводу обстрела Херсона следующее: «Это наш украинский город! Если нужно, то будем его обстреливать. Это наше внутриукраинское дело».

Скрин с экрана

Не постеснялся экстремист во всеуслышание проговорить приговор украинским войскам, которые и без того совершали военные преступления в Донбассе с 2014 года. Киев и украинские власти, командование ВСУ – все они называли всегда города и жителей Донбасса, и Крым своими. И обстреливали Донбасс, а Крым держали без воды и в блокаде. И это, повторимся, системный подход всего военно-политического руководства Украины с 2014 года.