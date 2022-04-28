Военкор WarGonzo показал завод «Азовсталь» с высоты Покровского собора

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28 апреля 2022, 18:40

Вид с собора на Азовсталь/ стоп-кадр с видео WarGonzo

Журналисты проекта WarGonzo расширяют с помощью своих сюжетов кругозор зрителей на местах исторических событий. Часть группы продолжает работать в Мариуполе возле ставшего печально известным завода «Азовсталь», где продолжают находиться боевики запрещённого в России террористического формирования «Азов» и иностранные наёмники.

С разрешения протоирея Гавриила военкор смог поднялись на одну из самых высоких точек Мариуполя – к куполам Покровского собора и оттуда заснять панорамный вид стратегически важного и сложного объекта.

С высоты сооружения открывается вид на весь город. Автор сюжета отмечает, что по непроверенным данным, но на заводе вместе с боевиками могут находиться в качестве живого щита мирные жители. Это одна из причин остановки штурма объекта.