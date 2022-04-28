Блинкен: конгресс США получил очередной запрос о помощи Украине

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28 апреля 2022, 18:16 Источник: РИА Новости

Энтони Блинкен, IMAGO/Eero Vabamagi/globallook.com

Конгресс США получил очередной запрос о помощи Украине. Американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что новый запрос администрации о дополнительной поддержке Украины.

Блинкен на слушаниях в комитете сената отметил, имеется ввиду поддержка Украины в сфере безопасности и помощи союзникам, которые представляли оборонные средства для Киева, и их теперь предстоит восполнить.

По информации госсекретаря, на оборонную помощь планируется выделить Украине 15,5 миллиарда долларов, а из 8,5 миллиарда экономической помощи 7,5 пойдет на прямую бюджетную поддержку Киева.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.

Лавров предупредил, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для российских военных.