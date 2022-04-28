Блинкен: конгресс США получил очередной запрос о помощи Украине

Конгресс США получил очередной запрос о помощи Украине. Американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что новый запрос администрации о дополнительной поддержке Украины.
Блинкен на слушаниях в комитете сената отметил, имеется ввиду поддержка Украины в сфере безопасности и помощи союзникам, которые представляли оборонные средства для Киева, и их теперь предстоит восполнить.
По информации госсекретаря, на оборонную помощь планируется выделить Украине 15,5 миллиарда долларов, а из 8,5 миллиарда экономической помощи 7,5 пойдет на прямую бюджетную поддержку Киева.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Лавров предупредил, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для российских военных.