Конгресс США одобрил проект, который даёт право отдавать Украине заблокированные активы РФ

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28 апреля 2022, 18:11

Конгресс США, Igor Kritskiy/ Russian Look

В Конгрессе Соединённых Штатов Америки утверждён проект закона, который позволяет переводить заблокированные российские активы в распоряжение Украины. Отмечается, что речь идёт о средствах стоимостью $2 млн, включая собственность российских энергокомпаний.

Отмечается, что в Федеральной резервной системе США заморожено примерно $100 млрд российских активов. Вашингтон планирует направить одобренную сумму «рейдерского транша» на восстановление Украины, а также гуманитарную и военную поддержку Киева.