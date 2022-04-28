Боевики ВСУ нанесли артиллерийский удары по двум рынкам Донецка – есть погибшие и раненые

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28 апреля 2022, 17:34

Обстрелы Донбасса ВСУ, Alexander Rekun/ Global Look Press

Боевики вооружённых формирований Украины обстреляли из артиллерии микрорайон Текстильщик в Кировском районе Донецка. Информацию сообщает в четверг, 28 апреля, Штаб территориальной обороны Республики.

Основные удары пришлись по рынкам «Сокол» и «Меркурий», в результате чего произошло возгорание. На месте происшествия работают оперативные службы спасения и медики.

Предварительно известно, что количество погибших при обстреле достигло четверых человек. 23 мирных жителя получили ранения разной степени тяжести, в том числе и двое детей.

Сюжет с места события предоставил военный корреспондент Андрей Руденко.