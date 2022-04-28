Минобороны РФ представило видео действия расчётов «Панциря» и операторов ПЗРК «Игла»

Аргументы Недели → В мире 13+

28 апреля 2022, 10:28

"Панцирь", MOD Russia/ Globallookpress.com

Оборонное ведомство России обнародовало видеозапись с действием расчётов самоходных ЗРПК «Панцирь», а также работу операторов ПЗРК «Игла». Сообщает в четверг, 28 апреля, RT со ссылкой на Минобороны России.

Отмечается, что данные подразделения в ходе спецоперации ВС РФ на Украине защищают российских военных от вражеских беспилотников, ракет и снарядов систем залпового огня.

Также Минобороны России отмечает эффективную работу в ходе СВО многофункциональных беспилотников «Орлан-10».

Ранее газета "Известия", ссылаясь на заявление пресс-секретаря губернатора Белгородской области, сообщила, что в ночь на четверг, 28 апреля, в Белгороде сработали системы противовоздушной обороны.