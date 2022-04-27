Германия и Польша помогут Украине в экспорте выращенного зерна

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27 апреля 2022, 18:10

Если верить прогнозам западных экспертов, то новый урожай зерновых на Украине будет ниже примерно на 20% от обычных показателей. Поскольку ситуация с портами в стране сложная, Германия и Польша готовы организовать экспорт украинского зерна в Европу по железной дороге.



Уже известно, что вывозом зерна с немецкой стороны займётся железнодорожная компания DB Cargo. При этом в правительстве Германии говорят, что страна готова обеспечить вывоз по крайней мере 20 миллионов тонн. Это примерно 20 тысяч поездов, готовых развозить украинский урожай по разным странам.



В DB Cargo говорят, что возможны также и другие формы сотрудничества. Например, предлагается создать железнодорожную сеть с точками в портах Адриатики и Северного моря. Оттуда зерно можно будет доставлять в наиболее нуждающиеся уголки планеты. А обратно на Украину легко наладить поставки сельхозтехники.



В свою очередь Украина планирует создать с Польшей совместное логистическое предприятие. Оно будет способствовать увеличению объёма железнодорожных перевозок с Европой.



В то же время специалисты отмечают, что у намечающегося сотрудничества существует и слабое место. Дело в том, что у Украины и Европы разные стандарты в части железных дорог. Поэтому неизбежны дополнительные затраты, связанные с перевалкой грузов. Их подсчётами пока никто не занимался.



