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Швеция потребовала у Евросоюза свыше 9 млн евро компенсации за поставленные ВСУ старые каски

, 17:01

Швеция потребовала у Евросоюза свыше 9 млн евро компенсации за поставленные ВСУ старые каски
Каски на солдатах ВСУ, Viktor Pogontsev/ Russian Look

Шведское правительство обратилось к Еврокомиссии с требованием вернуть Стокгольму 95 млн крон (9,2 млн евро) в качестве компенсации за военную помощь для Украины, которая составила 5 тыс. старых касок.

Журналисты Sveriges Radio отметили, что Швеция напомнила Брюсселю о нежелании платить за оказанную Украине услугу в одиночку. «Поставки на Украину влекут за собой затраты. Швеция должна получить компенсацию за поставленное Украине оборудование», − значится в материале.

Тем не менее, даже шведские журналисты согласились, что стоимость поставленной экипировки не соответствует заявленному требованию и значительно уступает в цене. А значит Стокгольм захотел на украинской теме «подзаработать» за счёт Брюсселя.

Скрин шведского портала
Скрин шведского портала

Отметим, парламент Швеции одобрил поставку на Украину 10 тыс. одноразовых противотанковых гранатометов, 135 тыс. полевых пайков и 5 тыс. бронежилетов. Власти скандинавского государства якобы выделили на эти цели почти 620 млн крон. Если учитывать, сколько Стокгольм запросил за каски, то сложно представить, сколько запросят за более «серьёзную помощь» у «друзей» по Евросоюзу.

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