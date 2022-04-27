Швеция потребовала у Евросоюза свыше 9 млн евро компенсации за поставленные ВСУ старые каски

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27 апреля 2022, 17:01

Каски на солдатах ВСУ, Viktor Pogontsev/ Russian Look

Шведское правительство обратилось к Еврокомиссии с требованием вернуть Стокгольму 95 млн крон (9,2 млн евро) в качестве компенсации за военную помощь для Украины, которая составила 5 тыс. старых касок.

Журналисты Sveriges Radio отметили, что Швеция напомнила Брюсселю о нежелании платить за оказанную Украине услугу в одиночку. «Поставки на Украину влекут за собой затраты. Швеция должна получить компенсацию за поставленное Украине оборудование», − значится в материале.

Тем не менее, даже шведские журналисты согласились, что стоимость поставленной экипировки не соответствует заявленному требованию и значительно уступает в цене. А значит Стокгольм захотел на украинской теме «подзаработать» за счёт Брюсселя.

Скрин шведского портала

Отметим, парламент Швеции одобрил поставку на Украину 10 тыс. одноразовых противотанковых гранатометов, 135 тыс. полевых пайков и 5 тыс. бронежилетов. Власти скандинавского государства якобы выделили на эти цели почти 620 млн крон. Если учитывать, сколько Стокгольм запросил за каски, то сложно представить, сколько запросят за более «серьёзную помощь» у «друзей» по Евросоюзу.