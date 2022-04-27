В Белоруссии одобрили введение смертной казни за терроризм

Аргументы Недели → В мире 13+

27 апреля 2022, 14:22 Диана Дамаскина

Нижняя палата парламента Белоруссии одобрила поправки в Уголовный кодекс, предполагающие ужесточение наказания за терроризм, вплоть до смертной казни.

"В двух чтениях принят проект Закона "Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь", - передаёт Интерфакс со ссылкой на сообщение пресс-службы Палаты в среду.

В Парламенте отметили, что проект закона нацелен на "оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы государства с террористической деятельностью".

"Законопроектом предлагается внесение изменений в Уголовный кодекс Республики Беларусь, предусматривающих возможность применения исключительной меры наказания в виде смертной казни за покушение на совершение актов терроризма", - передается в сообщении.