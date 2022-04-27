Словакия продолжит платить за газ в евро

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27 апреля 2022, 13:26 Диана Дамаскина

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Словакия продолжит платить за поставки российского газа в евро, в соответствии с долгосрочным контрактом с "Газпромом".

Об этом заявил премьер-министр Эдуард Хегер, как сообщает Интерфакс.

"Компания Slovensky plynarensky priemysel (Словацкая газовая промышленность - ИФ) заключила долгосрочный контракт с российским "Газпромом", и платежи за купленный газ будут осуществляться в евро по согласованным правилам и рекомендациям Еврокомиссии", - написал премьер на личной странице в Facebook* (деятельность Meta (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская).

Также Эдуард Хегер у себя в Twitter отметил, что Словакия вместе с ЕС планирует в скором времени уйти от зависимости от российского газа.

Ранее в среду "Газпром" заявил, что приостановил с 27 апреля поставки газа в адрес болгарской компании "Булгаргаз" и польской "PGNiG" на фоне неоплаты в рублях. Согласно указу президента РФ 172 от 31 марта 2022 года, оплата за газ, поставляемый с 1 апреля, должна проводиться в рублях с использованием новых реквизитов. К 26 апреля "Газпром" не получил оплату за поставки газа в рублях от этих компаний.