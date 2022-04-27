Бывшего канцлера ФРГ обвиняют в сотрудничестве с Россией и хотят исключить из партии

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27 апреля 2022, 12:45 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Экс-главу правительства Германии Герхарда Шрёдера требуют исключить из ранее возглавляемой им Социал-демократической партии. От него самого требуется дистанцироваться от российского лидера Владимира Путина и отказаться от постов в руководстве энергетических компаний из РФ. Шрёдер на это в интервью The New York Times заявил, что не видит смысла «посыпать голову пеплом». Он отметил, что уйдёт в отставку, если Россия перестанет поставлять Европе газ и нефть. Но Шрёдер уверен, что «этого не случится». В отличие от других политиков ЕС, он не считает нужным каяться в неверно выстроенной политике в российском направлении.

При этом, Герхард Шрёдер называет военную операцию РФ в Украине «ошибкой», и отмечает, что «нужно скорее добиться мира». В середине марта он попытался стать посредником в сложившейся ситуации. Тогда он прилетел в Москву на переговоры с президентом РФ, также встретился с главой переговорной делегации Владимиром Мединским и предпринимателем Романом Абрамовичем. Посол Украины Мельник называл миссию Шрёдера «провальной». Также в интервью бывший канцлер ФРГ заявлял, что Владимир Путин заинтересован в «скорейшем прекращении военных действий».

В самой Германии на Шрёдера и его заявления реагируют весьма радикально. Его уже лишили звания почётного гражданина Ганновера, что ранее случалось лишь с Адольфом Гитлером. Любимая команда экс-канцлера «Боруссия Дортмунд» отозвала от него звание почётного члена клуба. Из парламентского офиса бывшего политика уволились все сотрудники, включая тех, кто работал там много лет. А сейчас Герхарда Шрёдера вполне могут исключить из СДПГ.