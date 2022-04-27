Бориса Джонсона можно называть «лжецом» в парламенте Британии

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27 апреля 2022, 12:23 Источник: rg.ru

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В британском парламенте теперь можно называть премьер-министра Бориса Джонсона «лжецом». Во всяком случае спикер палаты общин Линдси Хойл не стал возражать против такой оценки поведению Джонсона, когда того раскритиковал лидер Шотландской национальной партии Ян Блэкфорд.



Негодование Блэкфорда и многих британцев связано с появлением премьер-министра страны на вечеринках в период коронавирусных ограничений, когда всем остальным это было запрещено. В настоящее время Скотленд-Ярд расследует сразу 12 случаев, когда Джонсон и его окружение закатывали вечеринки во время общенационального локдауна в Британии. Предполагается, что премьер лично участвовал минимум в половине из них.



Интересно, что Джонсон, его супруга и канцлер Риши Сунак уже были оштрафованы Скотленд-Ярдом за скандальную вечеринку в июне 2020 года, а сам премьер приносил извинения во время выступления в парламенте. При этом Джонсон продолжает настаивать на том, что никаких вечеринок не было. Он утверждает, что имели место деловые встречи.



Тем временем согласно опросам, более 50% британцев считают, что Джонсон нагло врёт. Против него ополчились депутаты его же консервативной партии, которые призывают Джонсона уйти в отставку.



По информации The Times, высокопоставленная чиновница правительства Британии Сью Грей намерена выступить с докладом, в ходе которого она изложит всю правду о пьяных вечеринках Джонсона. Сам премьер в последнее время демонстрирует свою деятельность, направленную против «российской угрозы», и продолжает отвергать обвинения во лжи.



