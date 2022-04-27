Сийярто: «Отказ от поставок газа в Болгарию не означает прекращения транзита через Болгарию»

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27 апреля 2022, 13:02

Петер Сийярто, Maksim Konstantinov/ Global Look Press

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что поставка российского газа в страну продолжается в соответствии с графиком. Об этом сообщает в среду, 27 апреля, RT.

«Отказ от поставок газа в Болгарию не означает прекращения транзита через Болгарию. Поставки природного газа в Венгрию идут гладко, в соответствии с контрактом и графиком», − приводит агентство слова министра.

Сегодня компания «Газпром» заявила о полной приостановке поставок газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с отказом платить в рублях.

Глава правительства Австрии Карл Нехаммер официально заявил, что Вена принимает поставленные Москвой условия по оплате газа в рублях