Бишкек планирует провести переговоры с Анкарой по поводу поставок «Байрактаров» в Таджикистан

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27 апреля 2022, 10:02

Байрактар, MOD Russia/ Globallookpress.com

Власти Киргизии планируют провести переговоры с Турцией по поводу поставки Анкарой боевых беспилотников «Байрактар» Таджикистану. Такое заявление сделал в среду, 27 апреля, на выступлении в парламенте исполняющий обязанности главы МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев.

По словам чиновника, власти КР ранее призывали Турцию «с осторожностью отнестись» к теме продажи «Байрактаров» властям Таджикистана. Опасения связаны с тем, что между соседними республиками ещё не урегулирован вопрос с делимитацией и демаркацией общего участка государственной границы.

Однако турецкая сторона возразила, что в этом случае «речь идет о бизнесе и военно-техническом сотрудничестве».