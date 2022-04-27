Американский политик Болтон назвал ошибкой решение Байдена поддержать ограничение права вето в ООН из-за России

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27 апреля 2022, 07:54 Источник: РИА Новости

Джон Болтон, фото: Kremlin Pool/globallookpress.com

Американский политик Джон Болтон прокомментировал решение президента США Джозефа Байдена поддержать ограничение права вето в Организации Объединенных Наций (ООН) из-за "злоупотреблений" России.

Генассамблея ООН ранее приняла резолюцию, инициированную Лихтенштейном и рядом стран, постановляющую, что председатель Генеральной Ассамблеи будет созывать официальное заседание Ассамблеи в течение 10 рабочих дней "после наложения вето одним или несколькими постоянными членами Совбеза для обсуждения ситуации, в отношении которой было наложено вето".

Джон Болтон, бывший советником по нацбезопасности бывшего главы Белого дома Дональда Трампа, раскритиковал решение команды Байдена. По его оценке, администрация Байдена добровольно совершает ошибку в ООН, которая рискует воскресить давний вопрос о праве вето, которое имеют пять постоянных членов Совбеза. По мнению политика, эта "неразумная и ненужная" резолюция отражает стремление ослабить и уничтожить право вето.

Болтон отметил, что США в одностороннем порядке неоднократно накладывали вето, и вызывало недовольство Великобритании, Франции, РФ и КНР. Он призвал обратить внимание на опасные аргументы Байдена. Болтон в статье для журнала Hill напомнил, что постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд раскритиковала Россию за "постыдную практику злоупотребления правом вето".