Индийским СМИ дали команду препятствовать распространению фейков в освещении украинского кризиса

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26 апреля 2022, 22:55 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Власти Индии не желают конфликтов с Россией и с какой-либо ещё державой мира. Поэтому индийским СМИ была отдана команда препятствовать распространению недостоверной информации или слишком резких заявлений по поводу украинской ситуации.

Через два месяца после начала российской военной спецоперации правительство Дели приняло решение вмешаться в освещение украинского кризиса национальными СМИ, обозначив своеобразные «красные линии» и предупредив о наказаниях в случае их нарушения.

В распоряжение российских СМИ попало письмо Министерства информации и вещания Индии частным телеканалам, которое было направлено в минувшую субботу. Оно предписывает внести серьёзные коррективы в редакционную политику, работу корреспондентов и телеведущих в освещении украинских событий, а также вызванного ими тяжёлого кризиса в международных отношениях. Разосланное письмо с подписью одного из глав министерства Врунды Десаи стало беспрецедентным. Формально оно носит характер рекомендации. Но аналитики считают, что игнорировать такое послание официальным СМИ будет очень сложно.

Письмо предупреждает, что в случае нарушения закона о кабельном телевидении от 1995 года и подзаконных актов «власти могут запретить трансляции любого канала или программы, если сочтёт это нужным для защиты целостности и безопасности дружеских отношений Индии с другими странами». Кроме основной части, содержащей претензии к качеству работы индийских журналистов и ссылок на законодательство, письмо включает специальное приложение «Освещение российско-украинского конфликта». Правительство Индии предупреждает репортёров не использовать скандальные и враждебные заголовки, а также всяческие преувеличения для подстрекательства аудитории.

Также в приложении к документу приводится не менее 10 примеров новостных сюжетов по Украине, которые нарушали закон о кабельном телевидении 1995 года.