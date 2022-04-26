Украина больше не участвует в мировых экономических процессах

В недавно опубликованной аналитике МВФ прогнозируется спад экономик России и Белоруссии. Ожидаемое сокращение ВВП должно составить 8,5% для Российской Федерации и 6,5% для РБ к концу года. По Украине в отчёте прогнозируется 35% по данному показателю, причём с 2023 года МВФ больше не будет анализировать экономическую ситуацию в этой стране. Аналогичным образом ранее исключены из списка Афганистан и Сомали.
Делать финансовые прогнозы, не представляя развития политической ситуации, невозможно. Некоторые эксперты полагают, что российско-украинский конфликт может растянуться на десятилетия. При этом падение украинского ВВП уже сейчас составит 50% и более, особенно если не будет функционировать сельское хозяйство. Власти Украины видят выход в финансировании с Запада, в частности – из замороженных ранее российских золотовалютных резервов.
Будущее российской экономики зависит от цен на энергоносители и внешнего спроса на них. Газ из-под санкций выведен, эмбарго на нефть на Западе сейчас обсуждается. От запрета на импорт нефти из России страны Евросоюза отговаривают США, поскольку альтернативы практически нет. Эксперты из РФ утверждают, что возможное эмбарго всего на 3% сократит ВВП страны, что не является критичным для российской экономики.
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