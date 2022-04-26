Бывший депутат Рады Соболев послал проклятие России и живущим здесь родителям

Аргументы Недели → В мире 13+

26 апреля 2022, 16:09

Егор Соболев, украинский политик/ из открытых источников

Политическая повестка на Украине требует не щадить даже семейственные чувства её основных игроков – политиков. Экс-депутат Верховной Рады от партии «Самопомощь» Егор Соболев с начала спецоперации ВС РФ на «незалежной» перестал общаться с родителями.

Такое заявление сделала накануне для журналистов его супруга, украинская телеведущая Маричка Падалко. Она рассказала, что 24 февраля написала свёкру и свекрови о том, что Соболев вступил в тероборону Киева. На что мать политика выразила беспокойство за жизнь сына.

Марина настаивает, что переживания родителей Соболева касались лично жизни и благополучия сына, а не поддержкой Украины. После рассказа об общении жены с родными Егор прекратил связь с родными.

«Егор сказал им больше ему не писать <…>. Он им написал все, что думает о России <…> ну и написал им и их стране проклятие», − отметила Падалко. Вслед за этим она заявила, что Соболев согласен восстановить добрые отношения с родителями только после их раскаяния.

Согласно официальной биографии, родился украинский депутат в 1977 году в Краснодаре. Был гражданином России до 2004 года. Позже оформил украинское гражданство и до депутатства в 2013 году освещал события евромайдана как журналист и был активным оппозиционером. А потом депутатство решило весь контекст его сознания.