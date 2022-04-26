Румыния модернизирует вооружения, но защита Молдавии в её планы не входит

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26 апреля 2022, 15:04

Румынский президент Клаус Йоханнис сообщил, что в планы страны заложена ускоренная модернизация армии и вооружений. Данная инициатива сложилась на фоне событий на Украине.



Однако В. Маринуца, возглавлявший ранее МО РМ, высказал мнение, что данные шаги Румынии не подразумевают защиту Молдавии от возможной агрессии РФ. По мнению Маринуца, реальная угроза на данном этапе исходит от «пятой колонны» в виде Гагаузской автономии, северных территорий Республики Молдова, а кроме этого социалистов и коммунистов, имеющих пророссийские взгляды.



Гагаузия, по мнению экс-главы Минобороны, настроена пророссийски, и Российская Федерация может этим воспользоваться. На помощь Румынии в потенциальном конфликте с Россией рассчитывать нельзя. Эта страна входит в состав НАТО, и её участие в военных действиях будет означать старт третьей мировой войны. Издание New York Times полагает, что дальнейшей целью Российской Федерации является Приднестровье. Опасения кишинёвских властей усиливаются по мере продвижения российских войск на Украине. Чрезвычайное положение в Республике Молдавия продлено ещё на 60 суток.