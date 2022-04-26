Политики Латвии спорят о целесообразности оформления гражданства беженцам из Украины

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26 апреля 2022, 15:33

Латвия и Украина, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/ Global Look Press

В Латвии возникла политическая дилемма среди парламентариев Сейма. Партия «Прогрессивные» предложила выдавать беженцам из Украины двойное гражданство, но идею раскритиковал глава латвийского Национального объединения «Дзинтарс» Райвис Дзинтарс. О коллизии сообщает во вторник, 26 апреля, Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье

«Почему? Ответ прост — после этого «неграждане» смогут автоматически претендовать на гражданство Латвии. Однако партия этого «точно не допустит». Ведь большинство «неграждан» − русские», —− считает Дзинтарс.

К тому же это было бы и экономически невыгодно, поскольку на сегодня примерно 10% населения Латвии являются «негражданами», у которых 84 ограничения в правах. Мало того, что они не могут принимать участие в выборах, но и пользуются ограниченными социальными гарантиями. Прецедент с украинскими беженцами может изменить данный «выгодный» титульной нации республики расклад.

По действующим законам, пока Украина не вступит в Евросоюз или НАТО, или в оба эти «элитных клуба», её граждане могут получить латвийское гражданство лишь отказавшись от украинского.