Великобритания, Австралия и другие развитые страны отправляют нелегальных мигрантов в Африку

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25 апреля 2022, 18:07

О том, что теперь нелегалы с Ближнего Востока не задерживаются в Англии, а переправляются в Руанду, стало известно недавно. В апреле главы британского МВД и руандийского МИД подписали соглашение, согласно которому Руанда обязуется брать ответственность за переселенцев в обмен на £120 млн.



Беженцам предоставляется возможность легализоваться на африканском континенте либо ожидать там предоставления убежища в Британии. Второй вариант, как показала практика, практически нереализуем, поэтому правозащитники, общественность и духовенство Великобритании возмутились и заявили о нарушении прав человека.



Однако подобные трансферы практикуются давно и небезуспешно. Примером для Англии стала Австралия, которая с 2000 года отправляла нелегалов в Науру и Папуа-Новую Гвинею. Правительство ежегодно оплачивает пребывание мигрантов в офшорных центрах, причём их приток прекратился в 2014 году. Израиль в 2015 начал аналогичное сотрудничество с Угандой и Руандой, однако из-за активных протестов был вынужден свернуть программу. В Дании летом 2021 года был принят закон, позволяющий переправлять мигрантов на время рассмотрения заявки в страны третьего мира.