После завершения местных выборов в Британии консерваторы планируют отставку премьер-министра

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25 апреля 2022, 17:58

Лидеры Консервативной партии убеждены в необходимости смещения Бориса Джонсона с поста и хотят вынести ему вотум недоверия. Причиной утраты доверия к главе правительства является скандал вокруг организованных во время локдауна вечеринок и встреч на Даунинг-стрит. Однако нерешённым остаётся вопрос, кем заменить действующего премьера.



Наиболее вероятной кандидатурой ранее считался Риши Сунак, министр финансов, однако он тоже замешан в скандале «Патигейт». Штрафы и публичные извинения обоим политикам не помогли: тори твёрдо намерены требовать отставки Джонсона и уже начали выдвигать кандидатов на замену. По информации Guardian, на пост премьер-министра претендует Элизабет Трасс, однако доверием населения она не пользуется.



Другие претенденты – Пени Мордонт, экс-министр обороны и Джереми Хант, ранее возглавлявший МИД – тоже не могут рассчитывать на большинство голосов. В любом случае Консервативная партия планирует определиться с заменой сразу после местных выборов, назначенных на 5 мая. Оппозиция, недовольная моральным обликом Джонсона, тоже требует его отставки.