МВД Литвы сообщило об установке на границе с Белоруссией 540 км заграждения

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25 апреля 2022, 17:58 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Власти Литвы установили на границе с Белоруссией 540-километрового заграждения. По данным МВД балтийской республики, 340 км заграждение из армейской колючей проволоки с острыми лезвиями (так называемая концертина).

220 км защитили стационарным заграждением из металлической стержневой сетки. У Литвы самая протяженная граница с Белоруссией из стран Евросоюза - около 680 км. К будущей осени 2022 года Литва планирует установить заграждение и системы видеоконтроля.

По данным МВД, сейчас завершаются работы на самом проблемном участке границы протяженностью в 100 км в районе Друскининкая и Адутишкес. Здесь фиксировалась максимальная активность нелегальных мигрантов. На работах по укреплению границы Литвы занято около 800 человек. Каждый день заграждение прирастает на три - четыре километра.

Стационарное заграждение высотой четыре метра из металлической стержневой сетки, поверх пойдет колючая проволока. Перед забором устанавливается дополнительная линия из колючей проволоки высотой три метра.