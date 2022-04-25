Политолог Коровин: России нет смысла вступать в переговоры с Зеленским, он труп даже для США

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25 апреля 2022, 17:21 Источник: Свободная пресса

Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

России нет никакого смысла вступать в переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Политолог, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин выразил такое мнение в беседе с изданием "Свободная пресса" и пояснил, что "Зеленский не отвечает за свои слова, не способен реализовать ни одного принятого решения, он не управляет ничем".

Эксперт прокомментировал визит в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина. В Киеве на встрече с Зеленским американские министры заявили о выделении более 700 миллионов долларов в виде прямой и непрямой военной помощи Украине. Коровин отметил, США продолжают морально поддерживать Украину, и в ходе визита они заверили Зеленского в том, что Америка морально с ним и с "незалежной".

Но газета New York Times со ссылкой на представителя Госдепа и Пентагон раскрыла, что финансовая помощь будет распределена между Украиной и странами Восточной Европы.

Как считает Коровин, надеяться на то, что США дадут Зеленскому разрешение на капитуляцию киевского режима, излишне наивно. По версии эксперта, США "поставят Украине еще оружия, для того, чтобы "герои Украины" могли более эффективно подыхать за американские интересы. "Эскалация конфликта дает Штатам возможность сдерживания России. А то, что ликвидируется сам проект "Украина" США не волнует — не для того Зеленского делали президентом", - полагает политолог.

По мнению Коровина, в глазах и Блинкена, и Остина Зеленский уже покойник, смертник, который должен сдохнуть вместе с другими "героями".

"Зеленский труп в глазах американцев", - заключил эксперт и добавил: "И нами он тоже должен восприниматься как нечто не существующее — про него надо просто забыть".