Посла ФРГ вызвали в МИД России и объявили о высылке из РФ 40 сотрудников дипломатических учреждений

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25 апреля 2022, 16:47

Aleksander Polyakov / globallookpress.com

В России 40 сотрудников дипломатических учреждений ФРГ в понедельник объявлены «persona non grata».

25 апреля МИД РФ вызвал на Смоленскую площадь чрезвычайного и полномочного посла ФРГ в России Геза Андреаса фон Гайра.

По информации МИД России, главе немецкой дипмиссии в Москве был заявлен решительный протест в связи с откровенно недружественным решением германского правительства от 4 апреля 2022 года об объявлении «persona non grata» 40 сотрудников российских дипломатических учреждений в Германии.

В МИД России заявили, что российская сторона считает неприемлемым сделанное в его контексте заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок, в котором этот шаг властей ФРГ мотивируется абсолютно ложным утверждением о том, что работа упомянутых сотрудников была нацелена на подрыв «свободы Германии» и «единства немецкого общества», а также инсинуациями в отношении происходящего на Украине. Германскому послу была вручена нота об объявлении «persona non grata» 40 сотрудников немецких дипломатических учреждений в РФ в порядке симметричного ответа на решение правительства Германии.