Центробанк считает, что собственные компьютеры и самолёты – это технологический регресс

Оригинальное мнение по поводу развития российского производства высказали в ведомстве Эльвиры Набиуллиной. По логике чиновников, только импорт техники означает прогресс, а собственная промышленность приведёт к деградации технологий. Процесс реструктуризации экономики и постепенного технологического регресса пройдёт в 4 этапа.
На первой стадии разрываются устоявшиеся производственные, технологические и логистические цепочки, затрагивая импортёров критически важных для производства компонентов. Описанные события уже происходят, поскольку финансовые и экспортно-импортные отношения с иностранными компаниями нарушены, страдает отечественный авиапром. Эти проблемы должны отчасти разрешиться на втором этапе путём подстройки производства и логистики к новым условиям. Основная задача на этом отрезке времени – переключение на альтернативных иностранных поставщиков.
Третья стадия предполагает увеличение доли промышленности в экономике на фоне частичного импортозамещения и развития не самых передовых технологий. На четвёртом этапе процесс реструктуризации завершится, дальнейшее развитие экономики будет осуществляться на менее совершенной, чем теперешняя, технологической базе. Примечательна оговорка чиновников по поводу возможного несовпадения официальной позиции Центробанка с предоставленным аналитическим материалом.
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