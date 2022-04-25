Молодой консерватор из США может составить конкуренцию Дональду Трампу

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25 апреля 2022, 16:18 Источник: Коммерсантъ

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Губернатор Флориды Рон Десантис может вступить в реальную борьбу с Дональдом Трампом за выдвижение на президентские выборы в 2024 году от Республиканской партии. Его рейтинг практически сравнялся с показателями экс-президента США.



Молодой американский политик Рон Десантис предпринял недружественный шаг в отношении компании Disney, выступившей против закона, который в конце марта был принят на уровне штата Флорида. Новая норма запрещает учителям государственных школ во Флориде проводить с детьми занятия по вопросам сексуальной ориентации или гендерной идентичности. Глава Disney Боб Чапек пообещал, что будет бороться за отмену документа. В свою очередь Десантис подписал документ, лишающий корпорацию привилегий во Флориде. Речь идет об особых условиях на управление территорией, окружающей тематический парк Disney World. С июня 2023 года Disney из-за этого будет терять десятки миллионов долларов в год.



«Вы — корпорация, базирующаяся в Бербанке, штат Калифорния, и вы собираетесь использовать свою экономическую мощь, чтобы атаковать родителей моего штата. Мы рассматриваем это как провокацию и собираемся дать отпор», - заявил губернатор Флориды.



Издание USA Today отметило, что этот ход Десантиса - «очередной залп в битве правых политических сил» против компаний, активно продвигающих свою позицию в вопросах социального равенства, политкорректности и инклюзивности.



Ранее Рон Десантис пригрозил расследованием компании Twitter. Он заявил, что Twitter нарушил свои обязательства, пытаясь сорвать продажу акций компании с премией, и ее действия могут «навредить» пенсионным фондам Флориды, поскольку они владеют акциями Twitter.



Напомним, что Илон Маск хотел купить еще один пакет акций компании. Однако совету директоров Twitter оно не понравилось из опасений, что миллиардер привнесет изменения в корпоративную культуру. Для предотвращения поглощения компании господином Маском совет директоров принял документ, который в СМИ назвали «таблеткой яда». Это решение предоставляет прочим акционерам возможность при увеличении доли кого-либо до 15% или выше приобрести дополнительные акции с дисконтом. В итоге такая сделка становится не столь привлекательной для акционера, пожелавшего нарастить свою долю.



Известно, что консерваторы неоднократно критиковали Twitter за то, что он слишком благоволит либеральным ценностям, в частности, блокировал в соцсети бывшего президента США Дональда Трампа и не снимает блокировку по сей день. Ранее республиканцы уже критиковали Delta Air Lines и Высшую лигу бейсбола за их несогласие с ужесточением правил по голосованию в штате Джорджия. Техас же пригрозил Citigroup за ее политику выплат работникам, выезжающим за пределы штата для проведения абортов. И именно то, что губернатор Флориды Рон Десантис так идеально влился в этот тренд, помогает ему набирать очки среди консерваторов.



Хотя Десантис пока официально не объявил о том, что планирует баллотироваться на президентских выборах в 2024 году, некоторые эксперты считают, что он уже начал свою кампанию. При этом отмечается, что в Дональде Трампе многие консерваторы уже успели разочароваться.



