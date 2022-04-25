Белоруссия ввела временный безвизовый режим для прибалтийских стран

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25 апреля 2022, 16:00

Речь идёт о Литве и Латвии. В период с 15 апреля по 15 мая жители этих государств могут беспрепятственно посещать Белоруссию неограниченное количество раз.



Одной из главных причин является шопинг. Дело в том, что разрыв прибалтийских стран с Россией спровоцировал ощутимый скачок цен на товары. Поэтому многие литовцы обратили свой взор на Белоруссию, особенно те, у которых там проживают родственники.



По свидетельствам белорусских продавцов, особым спросом у прибалтийцев пользуются продукты питания: молочные продукты, сахар, соль мука. Жители Литвы сами признаются, что перечисленные товары у них ощутимо дороже, а некоторые и вовсе в дефиците. Тем не менее такой шаг Минска в Литве восприняли настороженно. Пикантности добавляет и тот факт, что пропаганда Вильнюса рисует жизнь в Белоруссии чёрными красками. Как итог, с 18 марта появились ограничения по вывозу валюты. Не более 60 евро на человека, включая и командировочных.



Эксперты предполагают, что действия правительства Лукашенко призваны показать контраст по сравнению с политикой, которую проводят в отношении Белоруссии Рига и Вильнюс. Впрочем, последние уже порекомендовали своим гражданам отказаться от визитов. Причина – угроза быть завербованным со стороны как спецслужб Белоруссии, так и РФ.