Зеленский назначил новым «постпредом президента Украины в Автономной Республике Крым» Тамилу Ташеву

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25 апреля 2022, 15:42 Источник: ТАСС

Тамила Ташева, кадр видео

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о смене своего «постоянного представителя в Крыму», который в марте 2014 года вошел в состав Российской Федерации, но киевские власти до сих пор считают регион своей территорией.

Зеленский подписал указ о назначении на должность постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Тамилы Ташевой. Ташева до этого назначения работала заместителем постоянного представителя.

Указ в понедельник опубликован на сайте украинского президента. Другим указом президент Украины уволил с этой должности Антона Кориневича и его первого заместителя Дарью Свиридову.

Украинские СМИ информируют, что Тамила Ташева ранее также работала помощником бывшего руководителя организации "Меджлис крымско-татарского народа" (запрещена в России) Мустафы Джемилева. Джемилев был уполномоченным по делам Крыма у бывшего президента Украины Петра Порошенко.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя. 18 марта президент РФ Владимир Путин подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России.