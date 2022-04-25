Губернатор Николаевской области Виталий Ким не побоялся и публично призвал убивать украинцев, поддерживающих Россию

Аргументы Недели → В мире 13+

25 апреля 2022, 15:21 Источник: URA.RU

Губернатор Николаевской области Виталий Ким не побоялся и публично призвал убивать инакомыслящих граждан Украины, которые поддерживают Российскую Федерацию.

Ким в прямом эфире телеканала «Украина 24» рассказал, что на Украине создана и уже работает специальная секретная служба, которая разыскивает «инакомыслящих людей», несогласных с политикой киевских властей, - сообщает URA.RU.

Губернатор Николаевской области пригрозил гибелью таким гражданам: «Всех изменников будут казнить». «Я не боюсь этого слова, так оно и будет», — подчеркнул Виталий Ким.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил начало спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.