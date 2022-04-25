США затягивают конфликт на Украине, чтобы свалить свои экономические неудачи на Россию

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25 апреля 2022, 13:09 Источник: Независимая газета

После начала Россией специальной военной операции на Украине западные страны выступили с активной поддержкой Киева. Расширение политического сотрудничества сопровождалось увеличением поставок военной техники. Особенно активно на украинском направлении действовали США, которые фактически определяют политику Киева. Продолжительный характер военной фазы конфликта на Украине изменил политику Вашингтона.



США предпринимают шаги, направленные на затягивание военного конфликта на территории Украины. Политическая и финансовая поддержка Владимира Зеленского, который, в свою очередь, готов следовать в русле американской политики, рассматривается США исключительно в контексте решения собственных долгосрочных задач. Продолжение военной операции на территории Украины нужно США для обоснования неудач собственной экономической политики, которые обострились в последнее время. Среди них рост инфляции, сохранение дефицита на ряд товаров продовольствия, дальнейшее повышение цен на энергоносители. Кризисные процессы в американской экономике усилили стремления Джорджа Байдена и его администрации переложить вину на Россию. Поддерживая Украину и затягивая конфликт, администрация Байдена пытается нанести максимальный ущерб экономике России.



Данная стратегия США определяется глобальными изменениями, которые происходят в мировой экономике. Борьба между США и Россией, торгово-экономические противоречия между Пекином и Вашингтоном, усиление позиций отдельных стран в других регионах – эти и другие факторы усилили у США заинтересованность использовать конфликт на юго-востоке украинского государства. Усилиями США произошла его интернационализация. В частности, в борьбу с Россией США вовлекли ЕС. От европейских стран требуют выделять дополнительную финансовую и военную помощь Киеву, поставлять оружие, принимать новых беженцев из Украины. В числе последних шагов европейских стран – введение ограничений на осуществление торговли с Россией. В то же время данные меры наносят ущерб экономике ЕС, последствия которых будут ощутимы уже в ближайшее время.



Под давлением американской стороны Брюссель реализует курс на отказ от российских углеводородных ресурсов, выступая за их замену из других источников. В стремлении поддержать американскую политику и нанести ущерб России ЕС оказался втянут в глобальное переформатирование энергетических рынков с перспективой получить мощный удар по экономикам европейским стран, что будет иметь далеко идущие последствия. Поддержка геополитических амбиций США и националистического режима в Киеве не отвечает геополитическим интересам ЕС. При этом в наибольшем выигрыше окажутся именно США, которые в перспективе рассчитывают поставлять свои углеводородные ресурсы на европейский рынок.



США целенаправленно поощряют дальнейшее обострение отношений России и ЕС, фактически добиваясь изоляции двух сторон друг от друга. Для срыва урегулирования конфликта и с целью оказать давление на Киев инициирован процесс ускоренного «вступления» Украины в ЕС, что должно продемонстрировать готовность Запада и дальше поддерживать Киев и политику Зеленского. В свою очередь, украинский президент активно проводит антироссийскую политику, выдвигая различные условия лидерам европейских государств и требуя выделить Украине финансовую помощь, сопоставимую или превышающую бюджеты ряда европейских государств. Впрочем, украинской стороне и без этого экстренно выделяют новые финансовые средства. В условиях практически неработающей экономики Киев нуждается в средствах, которые направляются на финансирование бюджетных статей и помогают поддерживать инфраструктуру.



Для поддержки Киева и восполнения потерь, которые наносятся военной силе и инфраструктуре Украины, США активизировали поставки Киеву оружия. Это дает украинской стороне дополнительные возможности для ведения военных действий, ведет к затягиванию конфликта. В этом контексте реализуется политика по привлечению иностранных наемников. Их прибытие на украинскую территорию поддерживается США и их союзниками, притом что усилия российской стороны направлены на снижение военного потенциала Украины.



Помимо экономической составляющей и планов укрепить свои геополитические позиции США заинтересованы сохранить Россию в качестве одной из сторон конфликта. Это позволит Вашингтону сохранить политическое и информационное давление на российские власти, одновременно обосновывая введение новых экономических санкций.



В этом контексте встает вопрос относительно дальнейших шагов основных участников геополитического соперничества. Для России ключевой задачей, изначально сформулированной российским президентом, выступает устранение возможности появления на территории современной Украины режима, опирающегося на идеологию украинского национализма. Добиться этого можно при установлении полного контроля над украинской территорией и переформатирования в Украине политического пространства. Решение данных задач требует времени. Также нужно преодолеть противодействие со стороны США, которые подталкивают своих союзников по НАТО и ЕС к активным действиям, накачивают украинскую сторону оружием и поддерживают Владимира Зеленского. Данная тактика рассматривается США в качестве возможности затянуть конфликт, особенно его военную фазу, затруднить переход к политическому урегулированию. Много вопросов остается относительно будущих границ украинского государства или группы государств, которые могут быть образованы на территории современной Украины. Примечательно, что население одного из районов Запорожской области уже высказалось за вхождение в Донецкую народную республику. В этой связи можно ожидать различных вариантов развития событий.



Пока нет предпосылок для изменения американской политики в отношении Украины. США предпринимают значительные усилия для затягивания конфликта, сохранения напряженности между Россией и Украиной. Не прекращаются попытки расширить географию конфликта, вовлечь в него европейские страны. Таким образом США рассчитывают усилить свои геополитические позиции в мире, нанести удар по экономике России, одновременно обвалив европейскую экономику. Очевидно, подобные устремления США должны скорректировать российские подходы к урегулированию конфликта. На первый план выходят вопросы, связанные со сроками завершения специальной военной операции в Украине и установлением контроля над транспортной инфраструктурой на всей территории страны. Решение данной задачи позволит прекратить доставку вооружений на территорию Украины, прибытие иностранных наемников, значительно затруднит политические контакты официального Киева с западными странами. В противном случае США и их союзники получат возможность и дальше оказывать помощь официальному Киеву, продолжая разыгрывать украинскую карту в своих интересах.